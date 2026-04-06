Авиакомпании Южной Кореи задумались о возвращении прямых рейсов в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Пак Чжон Хо сообщил о том, что авиакомпании Республики Корея ведут переговоры с российской стороной о возобновлении прямого авиасообщения. Он отметил, что обсуждение этого вопроса проходило на Международном транспортно-логистическом форуме, в котором принимали участие представители корейских авиалиний, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас стороны ищут компромиссное решение, которое устроило бы как Корею, так и Россию. Пак Чжон Хо объяснил, что интерес к восстановлению рейсов связан с растущим спросом корейских компаний на российские товары, такие как ресурсы, продукция энергетики, сельское хозяйство, нефтехимия, алюминий и цветные металлы.

По словам главы делового совета, поставки из Кореи в Россию осложняются из-за действующих санкций, под которые попала более тысячи товаров. Он добавил, что некоторые компании пытаются находить альтернативные логистические решения, например, доставку товаров через Центральную Азию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея подтвердило начало обсуждения с компаниями вопроса импорта нефти и нафты из России.