  • Новость часаИран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бегство населения лишает Германию будущего
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 комментариев
    6 апреля 2026, 11:51 • Новости дня

    ОАЭИ предупредила о непоправимых последствиях обстрелов АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Обстрелы иранской АЭС «Бушер» чреваты непоправимыми последствиями для всего Ближнего Востока, они могут привести к масштабному выбросу радиоактивных веществ и угрозе для всего региона, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

    Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами в письме к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности АЭС «Бушер» из-за продолжающихся атак, передает ТАСС.

    В сообщении ОАЭИ в телеграм-канале подчеркивается, что это уже четвертая атака на первый энергоблок станции, и она может повлечь риск масштабного выброса радиоактивных веществ из действующего реактора, что приведет к непоправимым последствиям для населения, окружающей среды и даже соседних стран.

    В письме также отмечается, что Иран намерен принять все необходимые меры для защиты своих суверенных прав в области атомной энергетики. Эслами подчеркнул, что последствия атак могут затронуть весь Ближний Восток.

    Ранее территория иранской АЭС «Бушер» подверглась обстрелу со стороны США и Израиля с гибелью сотрудника станции.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о риске уничтожения жизни в столицах стран Персидского залива из-за возможных радиоактивных осадков от обстрелов АЭС «Бушер».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Тегерану из-за гибели сотрудника АЭС «Бушер» в результате обстрела.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что дополнительная группа российских специалистов будет эвакуирована с иранской атомной станции сразу после создания необходимых условий.

    Лихачев также  заявил, что вероятность инцидента ядерного характера на станции «Бушер» увеличивается после удара по ее периметру.

    5 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране
    @ Islamic Revolutionary Guard Corps/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    США во время спасательной операции на территории Ирана уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы они не достались иранским силам, сообщили СМИ.

    Как передает CBS News, операция была проведена после того, как американский спецназ спас второго пилота сбитого истребителя F-15.

    Для эвакуации задействовали три дополнительных самолета, которые были отправлены за спецназовцами и спасенными летчиками. После завершения операции все они были доставлены в Кувейт, передает РБК.

    Телеканал сообщает, что операция завершилась незадолго до полуночи. По словам источников, все американские военные покинули воздушное пространство Ирана до рассвета.

    Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    16 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей.

    Комментарии (26)
    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    Комментарии (52)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новая иранская тактика с применением кассетных боеголовок для ударов по Израилю за пять недель поставила под угрозу эшелонированную ПРО и ускорила расход дорогих перехватчиков, пишут американские СМИ.

    Иранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, пишет The War Zone.

    Примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс «Праща Давида» и другие системы ПРО.

    По данным издания, типичная иранская кассетная часть содержит от 20 до 30 суббоеприпасов, а крупные ракеты семейства «Хоррамшахр» способны нести до 80 элементов массой примерно от двух до пяти кг каждый. Они раскрываются на высотах порядка 7 тыс. метров и выше, рассеиваясь по площади до 27 км в поперечнике, что превращает одну цель в десятки малых и резко усложняет перехват.

    Такая схема вынуждает обороняющихся опережать момент раскрытия боеголовки и перехватывать ракеты на среднем участке траектории с помощью дорогих и немногочисленных комплексов Arrow 3 и американских SM-3, THAAD и SM-6, тогда как Patriot и «Праща Давида» часто просто не успевают достать цель.

    Отставной полковник армии США Дэвид Шэнк подчеркнул, что после отделения суббоеприпасов «вместо одной воздушной угрозы возникает множество», а попытка сбивать каждый элемент по отдельности делает обмен «стоимостью выстрела» заведомо невыгодным.

    По словам Шэнка, еще прошлые моделирования подобных атак показывали необходимость десятков дивизионов Patriot, тогда как у США сейчас лишь 16, и даже с учетом союзников до таких масштабов далеко.

    Это усиливает интерес к другой тактике – ударам по позициям и цепочкам снабжения противника до старта ракет, включая кибератаки и высокоточное оружие дальнего действия. Одновременно иранский опыт рассматривается как предупреждение для возможных будущих конфликтов, прежде всего в Тихом океане, где Китай и другие государства могут использовать кассетные боеголовки для ударов по крупным авиабазам и мегаполисам, перегружая ограниченные системы ПРО.

    В середине марта Иран объявлял о самом мощном ракетном обстреле по территории Израиля, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет по заранее выбранным целям.

    Пилот израильского самолета заснял в небе над Израилем момент выпуска тяжелой ракетой «Хоррамшахр-4» 80 боевых блоков с кассетной боевой частью.

    Комментарии (3)
    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    Комментарии (5)
    6 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios сообщил о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном
    @ Dado Ruvic/Ilustracion/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу, сообщили СМИ.

    США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончанию войны, сообщает Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и регионе.

    Вероятность заключения промежуточного соглашения в ближайшие 48 часов, по словам источников, крайне низка. Тем не менее, этот шаг рассматривается как последний шанс предотвратить резкую эскалацию, включающую массированные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки на энергетические и водные объекты в странах Персидского залива.

    Президент США продлил свой ультиматум Ирану ещё на 20 часов – теперь он истекает во вторник в 20.00 по восточному времени США. В интервью Axios американский лидер заявил: «Есть хорошие шансы, но если они не заключат сделку, я уничтожу там всё». Он пригрозил разрушением инфраструктуры, жизненно важной для иранских граждан, если договорённость не будет достигнута.

    По данным источников, план масштабной американо-израильской воздушной кампании против энергетических объектов Ирана уже готов, однако продление ультиматума президента США должно дать переговорам последний шанс. Переговоры ведутся при посредничестве Пакистана, Египта, Турции, а также посредством сообщений между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Американская администрация направила Ирану несколько предложений, но пока они не были приняты.

    Обсуждается двухэтапная схема: сперва – 45-дневное перемирие, за которым могут последовать переговоры о полном прекращении войны. В ходе первой фазы предполагаются шаги по частичному открытию Ормузского пролива и работе с запасами высокообогащённого урана Ирана, однако Тегеран, по информации посредников, не готов на такие уступки ради временного перемирия.

    Посредники предупреждают, что у Ирана практически не осталось времени для затягивания переговоров, и подчёркивают, что эти 48 часов – последний шанс избежать массовых разрушений. Официальные лица Ирана продолжают занимать жёсткую позицию и публично отвергают любые уступки, а ВМС Корпуса стражей исламской революции заявили, что ситуация в Ормузском проливе «никогда не вернётся» к прежней, особенно для США и Израиля.

    Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

    Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    Комментарии (6)
    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    В Тегеране заявили о «полном разрушении» США из-за спасательных операций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США будут «полностью разрушены» в случае проведения еще трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф заявил, что США будут полностью разрушены, если проведут еще три операции, похожие на недавнюю попытку спасения американского пилота, передает РИА «Новости». Он прикрепил к своему сообщению в соцсети Х фотографию сбитой американской техники, участвовавшей в операции по спасению второго пилота F-15E.

    По словам представителя штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, усилия США по спасению второго пилота были безуспешными. Иранские военные сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130, участвовавшие в миссии.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране F-15E был спасен и находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-15E ВВС США над центральной частью страны. В ходе поисковой операции американский спецназ спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15. Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о провале миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов Black Hawk и самолета C-130.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 09:56 • Новости дня
    Трамп рассказал детали спасения экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15
    @ Mark Cosgrove/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие США опасались, что сигнал о помощи от экипажа сбитого над Ираном F-15 может быть ловушкой, но операция завершилась успешно благодаря отработанным действиям спецназа, пишет Axios.

    Президент США рассказал Axios, что после крушения американского истребителя F-15 на территории Ирана американские военные сначала опасались, что сообщение от выжившего члена экипажа может быть попыткой заманить американские силы в ловушку. По словам Дональда Трампа, у военных были сомнения, не перехватили ли иранцы связь и не отправляют ли ложные сигналы.

    Пилот F-15 был сбит иранскими военными при помощи переносного зенитного комплекса. Трамп отметил, что «им просто повезло». Второй член экипажа – офицер по вооружению – смог выжить на протяжении более суток в горах, несмотря на ранение, прежде чем его эвакуировали американские спецназовцы.

    В операции по спасению участвовали около 200 бойцов специальных подразделений. Трамп заявил, что иранские военные «охотились» за выжившим, и к поискам были привлечены также местные жители, которым по словам президента, пообещали вознаграждение за поимку американца. Офицер прятался в расщелине, его удалось обнаружить с помощью технологий.

    Особое внимание военных вызвало короткое радиосообщение, которое офицер передал после катапультирования: «Слава Богу!».

    Как отметил глава Белого дома, такая фраза показалась необычной и напоминала религиозное высказывание мусульман. Позднее представители Пентагона уточнили, что это объясняется глубокой религиозностью самого военнослужащего, и добавили, что после проверки подтвердилось: он жив и не в плену.

    Американский президент также сообщил, что израильские военные оказывали некоторую помощь, хотя, по данным официальных лиц США, Израиль не передавал точную информацию о местонахождении офицера. Однако израильская авиация нанесла удар по силам Ирана, чтобы не дать им добраться до района операции. «Они были хорошими партнерами. Мы как старший и младший брат», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.

    Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

    По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.

    Комментарии (3)
    6 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал Маджид Хадеми, глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, почти полвека занимавшийся вопросами безопасности и разведки, погиб из-за атаки США и Израиля.

    О гибели главы разведки Корпуса стражей исламской революции генерала Маджида Хадеми, сообщается в официальном заявлении КСИР, передает TasnimNews.

    В тексте подчеркивается, что он был «могущественным и образованным руководителем» спецслужбы.

    В заявлении отмечено: «Этот высокочтимый командир в течение примерно полувека честно и храбро оберегал революцию, систему и исламское отечество». Подчеркивается, что Хадеми сыграл крупную, запоминающуюся и поучительную роль в сферах информации и безопасности.

    По оценке КСИР, накопленный им опыт еще многие годы будет служить опорой для иранского разведсообщества. В документе говорится, что его наследие важно прежде всего для противостояния внешним противникам и их «злым и дьявольским планам» по подрыву безопасности и спокойствия Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Исмаила Хатиба.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал гибель группы высших военных командиров проявлением самопожертвования ради защиты страны.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США
    @ DIVYAKANT SOLANKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иран отверг требование США открыть Ормузский пролив в рамках предложенного временного перемирия, сохранив жесткую позицию по условиям соглашения, сообщает Reuters.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, Тегеран не примет жестких сроков для рассмотрения мирных предложений и не согласится на частичное открытие Ормузского пролива на условиях Вашингтона, передает Reuters.

    По информации Reuters, США и Иран получили проект соглашения, предусматривающего двухэтапный подход: немедленное перемирие и последующее заключение всеобъемлющего договора.

    Пакистанский военный лидер Асим Мунир всю ночь контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для координации деталей.

    Axios ранее сообщал о переговорах по возможному перемирию, которое может стать первым шагом к прекращению войны.

    В ответ на атаки со стороны США и Израиля, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и газа, и начал удары по Израилю, американским базам и энергетическим объектам в регионе.

    На фоне продолжающихся авиаударов по региону, нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, а экономика стран Персидского залива испытывает давление.

    Ранее американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. Президент США ранее заявил, что дал Ирану сорок восемь часов для заключения сделки с США.

    В парламенте Ирана предупредили, что действия американского президента ведут США в «сущий ад».

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму»

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского лидера Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана – это подстрекательство к терроризму и доказательство намерения совершить военное преступление, заявили дипломаты постоянного представительства Исламской Республики при ООН.

    Иранские дипломаты напомнили, что президент США открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения Ирана. Он заявил, что «во вторник будет День электростанций и мостов», намекая на готовность их разрушать, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

    «Если бы у Организации Объединенных Наций была совесть, она не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы президента США, разжигающего войну и готового нанести удар по гражданской инфраструктуре. Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну. Это прямое и публичное подстрекательство к терроризму гражданских лиц и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – сказано в сообщении постпредства Ирана в соцсети Х.

    Там отметили, что международное сообщество и все государства несут юридические обязательства по предотвращению таких «жестоких актов военных преступлений».

    «Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно», – призвали дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.


    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    КСИР сообщил о ракетных ударах по нефтехимии Израиля и стран Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные заявили о начале ответной операции с ударами по предприятиям нефтехимии в нескольких странах Ближнего Востока, включая Израиль и государства Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, передает РИА «Новости». В официальном сообщении КСИР отмечается: «Сегодня утром в исполнение был приведен первый этап ответной операции, были нанесены удары по сионистским целям и экономическим интересам США в регионе: по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, газовой инфраструктуре в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в Бахрейне, американской нефтехимической инфраструктуре в Кувейте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР Ирана атаковал три авиабазы Израиля и несколько баз США, а также предприятия сталелитейной и алюминиевой промышленности в ОАЭ и Бахрейне. В рамках 76-й волны операции «Правдивое обещание – 4» иранские силы нанесли удары по базам США Аль-Дафра в ОАЭ и Виктория в Ираке, а также по инфраструктуре израильской армии в Ашкелоне, Тель-Авиве и Хайфе. Военные Ирана с помощью беспилотников атаковали радар ELTA в порту Хайфа и топливные хранилища на авиабазе Бен-Гурион, а президент Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе на удары США и Израиля по инфраструктуре страны.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 18:53 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования Ирану из-за гибели сотрудника АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции в результате обстрела.

    Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Аббасу Аракчи по поводу гибели сотрудника АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Как сообщили в МИД России, трагедия произошла в результате обстрела территории станции, которую, по данным иранской стороны, обстреляли США и Израиль.

    Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что в результате удара погиб один из сотрудников станции, являвшийся гражданином Ирана. Российский министр отметил, что Москва глубоко сожалеет о случившемся и сочувствует семьям пострадавших.

    МИД России особо подчеркнул, что Лавров выразил соболезнования лично иранскому коллеге, отметив важность сотрудничества между странами в сфере атомной энергетики и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Лихачев сообщил о новой эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что дополнительная группа российских специалистов будет эвакуирована с иранской атомной станции сразу после создания необходимых условий.

    Росатом планирует на следующей неделе провести очередную эвакуацию российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, отметив, что часть работников выразила готовность остаться и продолжить службу на объекте, несмотря на то, что станция находится в зоне боевых действий. Однако новая волна эвакуации будет проведена, как только позволят условия.

    Лихачев также выразил надежду, что сотрудники, уже покинувшие территорию станции, прибудут в Армению в ближайшие часы. По его словам, основная группа из 198 человек уже направляется к армяно-иранской границе, а благодаря поддержке иранских властей сотрудники смогли переночевать в Исфахане. Глава Росатома подчеркнул, что рассчитывает на их скорое прибытие в Республику Армения этой ночью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия начала эвакуацию 198 специалистов с АЭС «Бушер» на автобусах. Россия запросила режим тишины от Израиля и США для обеспечения безопасности эвакуации.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании?

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Перейти в раздел

    Бегство населения лишает Германию будущего

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации