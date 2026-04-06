ОАЭИ предупредила о непоправимых последствиях обстрелов АЭС «Бушер»

Tекст: Вера Басилая

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами в письме к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности АЭС «Бушер» из-за продолжающихся атак, передает ТАСС.

В сообщении ОАЭИ в телеграм-канале подчеркивается, что это уже четвертая атака на первый энергоблок станции, и она может повлечь риск масштабного выброса радиоактивных веществ из действующего реактора, что приведет к непоправимым последствиям для населения, окружающей среды и даже соседних стран.

В письме также отмечается, что Иран намерен принять все необходимые меры для защиты своих суверенных прав в области атомной энергетики. Эслами подчеркнул, что последствия атак могут затронуть весь Ближний Восток.

Ранее территория иранской АЭС «Бушер» подверглась обстрелу со стороны США и Израиля с гибелью сотрудника станции.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о риске уничтожения жизни в столицах стран Персидского залива из-за возможных радиоактивных осадков от обстрелов АЭС «Бушер».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Тегерану из-за гибели сотрудника АЭС «Бушер» в результате обстрела.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что дополнительная группа российских специалистов будет эвакуирована с иранской атомной станции сразу после создания необходимых условий.

Лихачев также заявил, что вероятность инцидента ядерного характера на станции «Бушер» увеличивается после удара по ее периметру.