Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материал Financial Times. В публикации отмечается, что в социальных сетях распространяются видеозаписи, где украинских мужчин силой задерживают на улицах, заталкивают в автомобили, а жители пытаются помешать этим действиям представителей военкоматов.

Также фиксируются случаи применения насилия против сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправ, что свидетельствует о росте протестных настроений среди населения.

Подчеркивается, что власти Украины пытаются стимулировать добровольную службу, однако Вооруженные силы страны постоянно сталкиваются с нехваткой личного состава и быстрым истощением воинских подразделений. В результате Киев продолжает делать ставку преимущественно на принудительный призыв, несмотря на усиливающуюся критику силовых методов.

По словам автора публикации, в обществе усиливается недовольство не только действиями военкоматов, но и военным командованием, что выражается как в публичной критике, так и в попытках силового сопротивления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины попытались прорваться на стадион в Виннице, чтобы освободить мужчин, собранных для мобилизации. Сотрудники военкомата на Украине мобилизовали и избили 65-летнего мужчину. Призывник в городе Черкассы выпрыгнул из окна медучреждения во время военно-врачебной комиссии.