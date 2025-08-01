Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники военкомата в Черкасской области на Украине насильно мобилизовали и избили 65-летнего мужчину, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую «Судебно-юридическую газету». Инцидент произошел вечером 20 марта 2025 года в Каневе, когда Михаил возвращался домой. Неизвестные, представившиеся сотрудниками военкомата, потребовали у него документы, а после отказа вызвать полицию вызвали еще одну группу коллег.

Как сообщает издание, сотрудники военкомата силой затащили мужчину в автомобиль, доставили в военкомат и удерживали там для выяснения личности и возраста. Вскоре после возвращения домой Михаил почувствовал себя плохо и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и травмой шеи. В больнице он находился до 27 марта.

После выписки мужчина обратился в полицию, однако там его заявление проигнорировали, уголовное дело не было возбуждено. Михаил также пытался добиваться справедливости через прокуратуру и суд, но в рассмотрении жалобы ему отказали, сославшись на нарушение десятидневного срока подачи заявлений. Как отмечает издание, апелляционная жалоба Михаила также была оставлена без удовлетворения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Раде назвали сумму, необходимую для откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за случаи принудительной мобилизации.