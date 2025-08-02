Протест против мобилизации в Виннице перерос в столкновения с полицией

Tекст: Антон Антонов

По данным СМИ, около 100 мужчин были доставлены сотрудниками украинского военкомата на стадион «Локомотив» для проведения мобилизационных мероприятий. Вскоре туда пришли женщины, которые попытались попасть на территорию стадиона и освободить мужчин.

В сообщении говорится, что протестующим удалось сломать ворота стадиона, после чего на место прибыли наряды полиции, передает ТАСС.

Сообщается, что полицейские хватают женщин и сажают в служебные машины, которых насчитывается более десятка. Полиция применяет против протестующих газовые баллончики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтавской области Украины местные жители заблокировали автобус военкомата, позволив нескольким мобилизованным покинуть транспорт и скрыться. В селе Микуличине Ивано-Франковской области Украины произошла стычка между жителями и представителями военкомата при попытке задержания мужчины.