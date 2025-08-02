Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.31 комментарий
Протест против мобилизации в Виннице перерос в столкновения с полицией
Женщины попытались прорваться на стадион в Виннице, чтобы освободить мужчин, собранных для мобилизации, начались столкновения с полицией, сообщили украинские СМИ.
По данным СМИ, около 100 мужчин были доставлены сотрудниками украинского военкомата на стадион «Локомотив» для проведения мобилизационных мероприятий. Вскоре туда пришли женщины, которые попытались попасть на территорию стадиона и освободить мужчин.
В сообщении говорится, что протестующим удалось сломать ворота стадиона, после чего на место прибыли наряды полиции, передает ТАСС.
Сообщается, что полицейские хватают женщин и сажают в служебные машины, которых насчитывается более десятка. Полиция применяет против протестующих газовые баллончики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтавской области Украины местные жители заблокировали автобус военкомата, позволив нескольким мобилизованным покинуть транспорт и скрыться. В селе Микуличине Ивано-Франковской области Украины произошла стычка между жителями и представителями военкомата при попытке задержания мужчины.