Жители Полтавской области заблокировали автобус военкомов и освободили мобилизованных

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Полтавской области группа жителей заблокировала автобус с мобилизованными и помешала сотрудникам территориального центра комплектования доставить их в учебный центр, передает ТАСС. Инцидент произошел на одной из дорог, когда несколько человек в гражданской одежде физически остановили транспортное средство.

По информации областного военкомата, «группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором к учебному центру направлялись мобилизованные мужчины». В результате, как уточняют в военкомате, в ходе силовых действий со стороны гражданских автобус получил повреждения, а часть призванных мужчин сумела скрыться в неизвестном направлении.

Военкомы уже направили официальные жалобы в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину с повесткой во время проверки документов. В Верховной раде назвали стоимость откупа для избежавших призыва в Киеве, которая составляет 20 тыс. евро. Украинские военнопленные пообещали отомстить за случаи принудительной мобилизации.