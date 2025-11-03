Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.0 комментариев
ВСУ ударили БПЛА по шахте и нефтебазе в ЛНР
В результате ночных ударов ВСУ с использованием беспилотников в ЛНР повреждены шахта в Ровеньках и нефтебаза в Краснодонском округе, где сгорели две цистерны.
ВСУ атаковали шахту и нефтебазу в ЛНР с помощью беспилотников, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. По его словам, враг атаковал два муниципалитета, нанеся удары по объектам топливно-энергетического комплекса.
Пасечник уточнил: «В результате атаки двух БПЛА произошло возгорание механического цеха и кровли административного здания. К счастью, обошлось без жертв. Оперативные службы своевременно среагировали, подняли людей на поверхность и устранили последствия. Утром первая смена шахтеров уже приступила к работе». Под удар попала территория шахты в Ровеньках.
Также глава ЛНР отметил, что в Краснодонском муниципальном округе украинские военные атаковали нефтебазу, были повреждены две цистерны. Благодаря сотрудникам МЧС возгорание удалось быстро локализовать.
Пасечник добавил, что за ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено более 60 вражеских беспилотников.
