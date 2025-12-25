«Единая Россия» запустила новогоднюю акцию поздравления ветеранов ВОВ

Tекст: Ольга Иванова

Всероссийская акция «С новым годом, ветеран!» стартовала по всей стране, сообщается на сайте партии. Представители партии «Единая Россия» начали традиционные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в разных регионах.

Акцию поддержал руководитель Центрального исполкома партии, координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Сидякин. В Воронежской области он поздравил ветерана Николая Борисова, служившего командиром танкового взвода и участвовавшего в освобождении Украины, Польши и Германии. Борисов удостоен высоких государственных наград, среди которых ордена Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды, медаль «За победу над Германией» и орден Александра Невского.

Сидякин отметил, что общение с ветеранами – это глубокая традиция, позволяющая сохранить их воспоминания и личный опыт для следующих поколений. Также в рамках акции Ольга Занко, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» и Центрального штаба «Волонтеров Победы», поздравила участницу войны Антонину Белозерову, которая с 1942 года служила в женском батальоне, участвовала в освобождении Белоруссии и других сражениях, за что была награждена орденом Отечественной войны II степени.

По словам Занко, число фронтовиков сокращается, и поддержка ветеранов должна быть ежедневной и системной – включать помощь в быту, юридическое сопровождение и постоянное внимание. Акция «С новым годом, ветеран!» проходит при организационной поддержке проекта «Историческая память», движения «Волонтеры Победы» и оргкомитета «Наша Победа».