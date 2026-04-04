Семья с восьмилетним ребенком погибла из-за обстрела ВСУ в ЛНР

Пасечник сообщил о гибели семьи с ребенком при обстреле Михайловки ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В селе Михайловка Кременского округа ЛНР под обстрелами ВСУ оказались частные дома, после чего возник крупный пожар. Спасатели быстро прибыли на место происшествия, однако не смогли спасти семью – мужчину, женщину и их восьмилетнего ребенка, которые погибли в огне. Леонид Пасечник выразил глубокие соболезнования их близким в своем канале Max.

В ночь накануне республика подверглась нескольким атакам вражеских БПЛА. Под обстрелом оказались Кременской, Краснодонский, Беловодский муниципальные округа, а также Луганск. В поселке Новосемейкино ВСУ вновь нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, взрывной волной повреждено остекление жилых домов.

В Беловодске разрушено двухэтажное здание гостиницы и повреждены жилые дома, а также постройки на противоположной стороне улицы, но жертв удалось избежать благодаря оперативной работе МЧС. В Луганске в Ленинском районе от осколков сбитого БПЛА повреждены остекление и крыша частного дома, пострадавших нет.

Местные власти принимают все необходимые меры для помощи пострадавшим и ликвидации последствий атак. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских ударов.

В Луганской Народной Республике зафиксировали резкий рост атак беспилотников, в результате чего пострадали энергетическая инфраструктура и промышленные объекты.

Силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем.