В Кремле рассказали об ожиданиях от заседания контактной группы в Минске

Возможный отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера» существенно затормозит переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей, но конечно, это существенно затормозит весь процесс», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков выразил надежду на то, что во вторник на заседании контактной группы по Донбассу наступит ясность и Киев сможет определиться со своей позицией по «формуле Штайнмайера».

«Сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств», – сказал Песков.

Ранее экс-переговорщик от Украины в трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Роман Безсмертный опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера», который, как он утверждает, могут принять во вторник на заседании в Минске.

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