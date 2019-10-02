Киев обнародовал текст письма с согласием на «формулу Штайнмайера»

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2 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Украина проела железнодорожное наследие СССР

Железные дороги Украины - яркий пример коррупцииФото: Anatolii Stepanov/Reuters
Украина расписалась в разбазаривании еще одного доставшегося ей от Советского Союза наследия – более 22 тысяч километров железных дорог. Железнодорожная инфраструктура практически уничтожена, вынес приговор украинский премьер. Пассажиры ездят в ужасных условиях, на грузовом рынке коллапс из-за нехватки подвижного состава. Подробности...
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Чем опасна Грета Тунберг

Грета опасна, как опасен любой лжепророкФото: Jason DeCrow/AP/ТАСС
В посольство Швеции в РФ направлено письмо от одного из депутатов Госдумы с приглашением к экологической активистке Грете Тунберг выступить в российском парламенте. Это плохая затея, хотя 16-летняя девочка пытается обратить внимание политиков на действительно значимые проблемы. Ее деятельность, как и деятельность ее последователей, деструктивна и даже опасна. Подробности...
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«Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

Онкологические заболевания у детей – тема, которая воспринимается российским обществом крайне остроФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Серьезная ошибка этического характера». Именно это, по словам экспертов, происходит в знаменитом российском онкологическом центре им. Блохина, врачи которого устроили публичный демарш. В чем суть конфликта, что на заявления врачей отвечает их руководство и какая из сторон выглядит более убедительно? Подробности...
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Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

«Формула Штайнмайера» является «дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в ДонбассеФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...

Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

Сергей Мардан, публицист
Если не будет найден новый экономический механизм участия России в космических проектах, то страна в конце концов сойдет с дистанции уже не космической гонки, а просто быстро развивающейся космической индустрии. Подробности...
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Украина становится опасной для американских политиков

Дмитрий Родионов, политолог
Американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию – непосредственно предвыборную. А на войне как на войне. Очередной ее жертвой пал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Подробности...
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          • Нет (я курильщик)

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              Киев обнародовал текст письма с согласием на «формулу Штайнмайера»

                 2 октября 2019, 12:41
              Фото: Стрингер/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

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              Пресс-секретарь полномочного представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала копию письма представителю ОБСЕ в группе Мартину Сайдику, в котором говорится о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».

              «Украинская сторона принимает текст этой формулы», – сказано в письме, опубликованном на странице Олифер в Facebook.

              Также в документе содержится окончательная редакция «формулы Штайнмайера», в которой она должна быть закреплена в законодательстве Украины.

              Олифер подчеркнула, что именно это письмо Кучма подписал во вторник в Минске в ходе заседания Контактной группы.

              Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

              В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины. В соцсетях назвали подписание «формулы Штайнмайера» началом развала Украины. При этом в Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске.

              В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

              Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.


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