Пресс-секретарь полномочного представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала копию письма представителю ОБСЕ в группе Мартину Сайдику, в котором говорится о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».

«Украинская сторона принимает текст этой формулы», – сказано в письме, опубликованном на странице Олифер в Facebook.

Также в документе содержится окончательная редакция «формулы Штайнмайера», в которой она должна быть закреплена в законодательстве Украины.

Олифер подчеркнула, что именно это письмо Кучма подписал во вторник в Минске в ходе заседания Контактной группы.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины. В соцсетях назвали подписание «формулы Штайнмайера» началом развала Украины. При этом в Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.