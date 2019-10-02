Митингующие на Украине потребовали от СБУ раскрыть суть «формулы Штайнмайера»

Украинские националисты обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием раскрыть суть «формулы Штайнмайера», которую украинская делегация во вторник подписала на заседании контактной группы по Донбассу в Минске.

По данным издания «Украинские новости», во вторник вечером на акцию протеста против подписания «формулы Штайнмайера» у офиса президента Украины Владимира Зеленского собрались около 700 человек, передает ТАСС.

Протестующие сочли согласование «формулы Штайнмайера» «путем к капитуляции» Киева и потребовали отставки Зеленского с поста президента Украины. Тем временем Национальная полиция Украины взяла под охрану все входы в офис президента Украины.

По информации украинского интернет-издания «Страна.ua», среди участников акции были замечены представители партии Святослава Вакарчука «Голос», а также украинские националисты и экстремисты из «Нацкорпуса», «Нацдружин» и «Свободы».

Собравшиеся нарисовали на белом полотне красно-черной краской «Нет капитуляции» и развернули его напротив входа в здание офиса президента Украины.

«На сегодня мы видим четкий курс на введение мира под влиянием Российской Федерации... Я вам скажу как военный – мы не дадим нынешним украинским властям жонглировать словами и сдавать территории так, как они хотят, сдавать под якобы разведением войск, под якобы особым статусом ОРДЛО, под якобы «формулой Штайнмайера», которая полностью подстроена под РФ, под оккупанта», – заявил «Укринформу» Родион Кудряшов – руководитель Центрального штаба националистической партии «Национальный корпус», созданной на базе «Азова» (запрещен в России).

Депутат от партии «Голос» Роман Лозинский заявил, что он и его сторонники «пришли в Офис президента Украины на Банковую сказать президенту – на завтра ждем в Верховную раду Украины». «Фракция Голос требует провести закрытое заседание Верховной рады, где Зеленский должен четко объяснить план противодействия российской агрессии. И объяснить это всем украинцам», – сказал Лозинский.

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил в Facebook о «бессрочной акции против капитуляции». «Подписание формулы Штайнмайера – фактически это значит федерализовать страну, фактически это значит, что Украина сама узаконит на собственной территории пророссийские территориальные анклавы. Сегодня произошло то, что Черчилль называл: «Сначала мы получим позор, а затем и войну». Зеленский предал 16 тыс. погибших на фронте украинцев. Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить сегодня на Банковую...», – заявил Билецкий.

Радикалы из «Нацкорпуса» приехали в СБУ Днепра (Днепропетровска), где передали требование опубликовать текст «формулы Штайнмайера». Та же история повторилась в Харькове, сообщает «Страна.ua».

Во вторник Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После согласования документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы.

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