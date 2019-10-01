Националисты начали митинг у офиса Зеленского из-за «капитуляции Украины»

Украинские националисты проводят митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, выражая несогласие с принятием Киевом «формулы Штайнмайера».

Акция пока малочисленная. У митингующих в руках флаги националистической партии «Национальный корпус», созданной на базе «Азова» (запрещен в России) и вывеска с надписью «Нет капитуляции!», передает РИА «Новости».

Здание офиса президента находится под охраной украинских силовиков.

Ранее о «капитуляции» Украины в связи с подписанием «формулы Штайнмайера» заявил журналист Аркадий Бабченко.

Во вторник Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», которую в середине сентября Киев подписать отказался.

Президент Украины заявил также, что власти разработают закон об особом статусе Донбасса с включением этой «формулы», но подчеркнул, что выборов в регионе не будет, если в Донбассе останутся военные.

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