Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта на Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

По данным соцопроса, что 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% – за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины, сообщается на сайте соцгруппы.

Между тем 23% украинцев выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и лишь 6% – за отделение этих территорий от Украины.

Отмечается, что военный путь решения вопроса пользуется наибольшей поддержкой среди жителей запада страны, предоставление автономии оккупированным территориям – на юге и востоке.

Также опрос показал, что свыше половины украинцев (59%) не смогли оценить «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе, 23% высказались против этой идеи, 18% – поддержали ее.

Введение миротворцев ООН, но без российского контингента, поддерживают 55%, против – 26%. Местные выборы на Донбассе после получения контроля над всей его территорией поддерживают 53%, против – 19%.

Одновременно с тем, выборы под контролем ОБСЕ (как это прописано в «формуле Штайнмайера») поддержали 43% опрошенных.

В опросе приняли участие 2 тыс. украинцев со всех регионов страны за исключением Донбасса. Статистическая погрешность не более 2,2%.

Во вторник Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», после чего украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Они потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента.

В Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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