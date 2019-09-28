Трамп опубликовал видео с критикой Байдена и демократов

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Сети видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.

Трамп опубликовал в Twitter видео под названием «Я высушу это болото», в котором идет речь о скандале с увольнением бывшего генпрокурора Украины, занимавшегося расследованием деятельности компании сына Байдена.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

«Джо Байден пообещал Украине миллиард долларов за увольнение генпрокурора, расследовавшего дело компании его сына. Но когда Трамп попросил Украину расследовать это на предмет коррупции, демократы решили запустить процедуру импичмента», – говорит закадровый голос на видео, передает РИА «Новости».

Также в видео демонстрируются кадры со встреч Байдена с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-премьером Арсением Яценюком.

«Демократы проиграли выборы, и теперь они хотят фальсифицировать эти. Не дайте им сделать это», – говорится в конце видео.

Напомним, Трампа обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В связи с этим конгрессе США начал процедуру импичмента Трампа. При этом Минюст США не нашел нарушений в действиях американского лидера.

В разведке США обвинили Трампа в попытке использовать Украину для вмешательства в американские президентские выборы, а сам Байден обвинил главу Белого дома в попытке «похитить выборы».

В субботу стало известно об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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