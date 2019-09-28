Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила телекомпания CNN.

В сообщении телекомпании отмечается, что «Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку», передает ТАСС.

Ранее Волкера вызвали на слушания в Конгрессе США по импичменту Трампа.

Напомним, в жалобе сотрудника американской разведки, опубликованной профильным спецкомитетом Палаты представителей США, утверждалось, что Волкер и постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд якобы встречались с Зеленским после его июльского разговора с Трампом, чтобы передать президенту Украины, а также другим должностным лицам в Киеве указания по расследованию против газовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Напомним, Трампа обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На основании этих утверждений в Конгрессе США поспешили начать процедуру импичмента Трампа. При этом Минюст США не нашел нарушений в действиях американского лидера.

После этого в разведке США обвинили Трампа в попытке использовать Украину для вмешательства в американские президентские выборы, а сам Байден обвинил главу Белого дома в попытке «похитить выборы».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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