Сотрудников Госдепа вызвали в Конгресс США на слушания по импичменту Трампа

Демократы в Палате представителей вызвали нескольких сотрудников Госдепартамента США на слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщается в заявлении, распространенном комитетом по иностранным делам.

Конгрессмены уведомили госсекретаря США Майка Помпео о том, что намерены вызвать для дачи показаний в Конгресс бывшего американского посла на Украине Мари Йованович (2 октября), спецпредставителя США по Украине Курта Волкера (3 октября), заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента (7 октября), советника госдепартамента Ульриха Брехбула (8 октября), а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда (10 октября), передает ТАСС.

Кроме того, конгрессмены потребовали от Помпео к 4 октября предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Совместное письмо главе американской дипломатии направили председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд).

«Невыполнение требований запроса или отказ от их выполнения будет являться свидетельством попытки воспрепятствовать проведению Палатой представителей расследования в рамках импичмента», – говорится в письме, при этом подчеркивается, что отказ станет проявлением неуважения к Конгрессу и может преследоваться в суде.

Кроме того, по данным портала Axios, 4 октября состоятся слушания в спецкомитете по разведке Палаты представителей, на которые будет вызван генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон, которому изначально поступила от осведомителя жалоба на отношение Трампа к Зеленскому.

Напомним, Трампа обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На основании этих утверждений в Конгрессе США поспешили начать процедуру импичмента Трампа. При этом Минюст США не нашел нарушений в действиях Трампа.

После этого в разведке США обвинили Трампа в попытке использовать Украину для вмешательства в американские президентские выборы, а сам Байден обвинил главу Белого дома в попытке «похитить выборы».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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