Требования противников президента Украины Владимира Зеленского, которые они выносят в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера», настораживают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования [Петра] Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о [Святославе] Вакарчуке и других радикальных политических силах: «Объясните, почему вы предаете украинский народ». Эта формула известна уже скоро как четыре года», – передает слова Лаврова ТАСС.

Министр иностранных дел также выразил надежду на то, что Зеленский останется верен словам о приверженности Минским соглашениям.

В то же время Лавров отметил, что участники Контактной группы подписали «формулу» на разных листах.

«Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера», правда, сделали это на раздельных листах. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе», – сказал он.

Говоря о ситуации со скандалом вокруг беседы Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, Лавров заявил, что вбросы о следе России в нем направлены на то, чтобы вывести из-под удара союзников Демократической партии в Киеве.

Во вторник Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», после чего украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Они потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины, а в соцсетях – началом «развала» Украины. В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

В то же время МИД России позитивно оценил договоренности, в Совфеде подписание «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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