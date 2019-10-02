Львовские депутаты увидели в «формуле Штайнмайера» начало присоединения Украины к России

Львовский облсовет заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» является капитуляцией Украины в «войне против российских агрессоров».

«Мы, депутаты Львовского областного совета, заявляем о том, что анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками Трехсторонней контактной группы в Минске по реализации так называемой «формулы Штайнмайера», является неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне», – говорится в документе, который цитирует в своем Facebook председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

По мнению парламентариев, в итоге проведения «формулы Штайнмайера» на Украине будут легитимизированы «террористические оккупационные администрации» в районах Луганской и Донецкой областей.

«Мы... решительно отрицаем попытки высшего политического руководства Украины путем реализации так называемой «формулы Штайнмайера» разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения с бывшей метрополией, что в итоге снова сделает Украину частью России», – говорится в тексте заявления.

Во вторник украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», после чего украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Они потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента.

В Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.