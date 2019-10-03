Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине до прихода к власти Владимира Зеленского была колоссальная коррупция, Украина считалась одной из самых коррумпированных стран в мире.

«На Украине до него [Зеленского] была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», – приводит ТАСС слова Трампа.

По словам американского лидера, он разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб сенатора-республиканца Роба Портмана (от штата Огайо) и других законодателей.

«Роб Портман позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги (военную помощь Украине)». Это было единственной причиной [решения разблокировать военную помощь Киеву]. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели», – заявил Трамп.

«Я ненавижу, когда [США] являются единственной страной, которая дает деньги», – отметил глава Белого дома после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте, подчеркнув, что европейские страны «должны платить больше в качестве помощи Украине».

Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы США были «государством-неудачником» и платили за остальных. «Мы были государством-неудачником многие годы. Мы больше не государство-неудачник», – заявил американский лидер.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что Украина «расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США», поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь.

«Она [Украина] как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена», – сказал американский лидер.

Напомним, против бывшего президента Украины Петра Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, ГБР подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам украинский олигарх утверждает, что на него не заведено ни одного дела.

Напомним также, во вторник Госдепартамент утвердил, а Конгресс США одобрил продажу противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» Украине вопреки отставке спецпредставителя США Курта Волкера, которого уличили в коррупции.

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