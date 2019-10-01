Конгресс США одобрил продажу комплексов «Джавелин» Украине

Госдепартамент США утвердил, а Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin), сообщает Bloomberg.

Предполагается, что Украине будет поставлено 150 ракет и две ракетные установки «Джавелин», сумма сделки составит 39 млн долларов, передает ТАСС.

Напомним, в минувшее воскресенье американские СМИ уличили Курта Волкера в коррупции при поставках комплексов «Джавелин» на Украину. Днем ранее Волкер подал в отставку.

Бывший украинский президент Петр Порошенко встревожился сообщением об отставке спецпредставителя США по Украине, а бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что это «только начало».

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