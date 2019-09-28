Климкин назвал отставку Волкера «только началом»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение об отставке Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по Украине.

По словам Климкина, Волкер является первой «не политической, а именно реальной потерей».

«Мы ему были небезразличны – это очень редко случается в политике», – добавил экс-глава МИД Украины.

«Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Это только начало», – написал Климкин в Facebook.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сенаторы Алексей Пушков и Константин Косачев прокомментировали новость об этом.

Бывший украинский президент Петр Порошенко встревожился сообщением об отставке Волкера.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, каких отставок ждать в будущем и стоит ли Дональду Трампу опасаться досрочного прекращения полномочий.

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