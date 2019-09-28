Порошенко встревожился из-за отставки Волкера

Бывший украинский президент Петр Порошенко отреагировал на решение Курта Волкера покинуть пост специального представителя США по Украине.

«Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер. (…) Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить», – говорится в сообщении Порошенко в Twitter.

Экс-глава украинского государства отметил, что с Волкером в стране «чувствовалось увереннее».

Порошенко добавил, что Волкер «установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику».

«Искренне благодарен, Курт!» – добавил бывший президент Украины.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Сенаторы Алексей Пушков и Константин Косачев прокомментировали новость об этом.

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