Пушков оценил решение Волкера уйти в отставку

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Курта Волкера уйти в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

«Курт Волкер – первая жертва в новой серии американской мыльной оперы под названием «Убить Дональда Трампа», – написал Пушков в Twitter.

По словам сенатора, демократы «жаждут крови» действующего президента США.

«Жертвы еще будут, но у самого Трампа неплохие шансы вновь выйти сухим из воды», – уверен член Совфеда.

В свою очередь глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев написал на своей странице в Facebook, что Волкер, скорее всего, «не был в своей миссии особо циничен», а, вероятно, «искренне верил в то, что отстаивал». «Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина», – отметил сенатор.

Косачев указал, что «тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке» было в интересах Вашингтона, а не Киева. При этом за такими убеждениями не видно реальных людей, которые живут в Донбассе, отметил сенатор.

По его словам, Волкер «в этом смысле оказал медвежью услугу Киеву», так как отложил и затянул реализацию Минских соглашений.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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