Отставка Волкера не успокоит противников Трампа

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28 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Радикальная оппозиция ищет новых заложников

Оппозиция косвенно призналась в том, что предыдущие несогласованные акции были сознательной провокациейФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Протестный митинг, назначенный в Москве на эти выходные, может оказаться частью большой провокации, в результате которой в СИЗО попадут новые заложники. Об этом говорят противоречивые действия одного из заявителей митинга, либертарианца Михаила Светова. Подробности...
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Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

Уже со вторника курение на балконе станет в России административным нарушением Фото: Laura Nissinen/ТАСС
Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит 3 тыс. рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись. Подробности...
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Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Владимир Зеленский не может отказать ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Центр мира смещается в Азию

Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...

Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...
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Не путайте феминистский хайп с защитой прав человека

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах – как нечего делать. Это не домашнее насилие? Решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Подробности...
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      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
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              Отставка Волкера не успокоит противников Трампа

              54-летний Курт Волкер неоднозначно воспринимался общественностью в качестве спецпредставителя США по Украине   28 сентября 2019, 13:45
              Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              Первой «жертвой» разговора Трампа с Зеленским стал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который добровольно ушел в отставку. В Киеве на эту новость отреагировали с тревогой и сожалением. Но демократов в Конгрессе вряд ли удовлетворит одна «жертва»: они продолжат с еще большим рвением добиваться импичмента президента. Каких отставок ждать в будущем и стоит ли Трампу опасаться досрочного прекращения полномочий?

              Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал прошение об отставке. Дипломат не уточнил причину своего решения. Источники в его окружении утверждают, что произошедшее связано с «событиями последних дней».

              Очевидно, что так высокопоставленный дипломат отреагировал на разразившейся на этой неделе в Вашингтоне скандал по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

              В том разговоре Трамп спросил собеседника, расследуются ли в Киеве коррупционные дела, к которым может быть причастен сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Байден-младший был нанят украинской газовой компанией Burisma Holdings и получил миллионы долларов дохода. В то время вице-президент Джо Байден выполнял функции спецпредставителя США по Украине. При этом наблюдатели отмечали, что Хантер Байден вряд ли обладал достаточным опытом для занимаемой в совете директоров Burisma должности, именно это стало и стало основным поводом для подозрений в наличии коррупционной составляющей в назначении сына вице-президента.

              В начале 2018 года Байден-старший рассказал, как в 2016-м по поручению президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. Через полгода после этого вмешательства киевские власти уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве». В телефонном разговоре с Зеленским Трамп назвал Шокина «очень хорошим прокурором».

              Байдена-старшего называют одним из вероятных будущих соперников Трампа на президентских выборах осенью следующего года. Представители Демократической партии США сочли подобные вопросы Трампа Зеленскому поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы государства, так как возможное расследование в отношении сына Байдена стало бы вмешательством во внутренние дела США и ход выборов.

              О том, что в телефонном разговоре с Зеленским Трамп якобы пытался оказывать давление на собеседника, сообщил некий анонимный осведомитель (по версии американских СМИ, бывший сотрудник ЦРУ), который получил доступ к содержанию беседы. Чтобы опровергнуть подобные утверждения, Белый дом пошел на крайние меры и опубликовал на днях стенограмму беседы обоих лидеров.

              Из жалобы осведомителя также следовало, что на следующий день после телефонного разговора Трампа с Зеленским Волкер и постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд якобы встречались с украинским лидером и другими высокопоставленными должностными лицами в Киеве с целью передать им указания по расследованию против Burisma Holdings. Кромеэтого информатор утверждает, что Волкер и Сондленд обсуждали с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани (именно он ведет «украинское дело Байдена») то, как минимизировать ущерб нацбезопасности США. Волкера ранее вызвали на слушания в Конгрессе США по импичменту Трампа.

              Курт Волкер работает спецпредставителем по Украине с 2017 года и играл ключевую роль в попытках Вашингтона разрешить кризис на Украине. Он пришел вместо Виктории Нуланд, которая запомнилась раздачей печенья участникам протестов в центре Киева. Многие его заявления вызывали неоднозначную реакцию не только в Москве, но и в Киеве. В частности, он предлагал вводить санкции в отношении зарубежных политиков за посещение Крыма. В ходе избирательной кампании на Украине весной этого года Волкер намекал, что украинцам следует поддержать Порошенко, потому что Зеленский «позиционирует себя противником существующей системы».

              На сообщения об отставке Волкера Порошенко отреагировал с тревогой. «Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить, – написал Порошенко в Twitter. – Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику».

              На произошедшее также отреагировал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который не только выразил сожаления, но и назвал уход Волкера «реальной потерей».

              Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Волкер «искренне верил в то, что отстаивал». «Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина», – пишет сенатор в Facebook.

              По его словам, в интересах Вашингтона, а не Киева было «все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке», при этом «не видя за своими убеждениями реальных людей», живущих в Донбассе. Поэтому Волкер «в этом смысле оказал медвежью услугу Киеву», так как отложил и затянул реализацию Минских соглашений.

              В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков назвал возможной причиной ухода Волкера то, что в Демократической партии «жаждут его крови».

              «Курт Волкер – первая жертва в новой серии американской мыльной оперы под названием «Убить Дональда Трампа»,

              пишет Пушков в Twitter, добавляя, что за Волкером последуют другие «жертвы», однако у самого американского лидера есть шансы «выйти сухим из воды».

              В том, что Волкер не последняя «жертва» телефонного скандала, уверен гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его словам, искать виновных будут искать обе стороны. «В администрации будут искать источники утечек, информаторов, которые слили данные по поводу разговора Трампа с Зеленским. И не исключено, что там покатятся какие-то головы», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, угрозы демократов провести серьезные разбирательства в Конгрессе могут повлечь за собой упредительные отставки. «Некоторые американские официальные лица могли быть причастны к частному бизнесу на Украине. Скандал только разворачивается, одним Волкером здесь не ограничатся, будут новые «жертвы», – прогнозирует глава РСМД.

              До перехода на дипломатическую службу Волкер работал в конце 1980-х аналитиком в ЦРУ. В конце 1990-х стал первым секретарем миссии США в НАТО, а позже возглавлял ее с июля 2008 по май 2009 года. Через два года перешел в вашингтонскую лоббистскую фирму BGR Group, связанную с республиканцами. К этой фирме обращался Порошенко для продвижения своих интересов в администрации Трампа.

              С 2012 года Курт Волкер руководил Институтом Джона Маккейна (McCain Institute for International Leadership) при государственном Университете Аризоны. Институт Маккейна, как неоднократно отмечали СМИ, принимал деньги от Джорджа Сороса, Ротшильдов, марокканской госкорпорации, иранских лоббистов из Национального ирано-американского совета, Саудовской Аравии.

              Что касается профессиональной деятельности Волкера на своем последнем посту, то Кортунов указал на определенные недостатки дипломата во время публичных заявлений. Например, он позволял себе выступать от имени европейских союзников США и тем самым превышал свои полномочия. В то же время не многие знают о том, что Волкер не был штатным сотрудником Госдепа.

              «Волкера вывели за штат, а только потом привлекли к этой работе на Украине. Поэтому я не думаю, что у него будет новая дипломатическая карьера. Скорее, он может попытаться повторить опыт бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена или бывшего посла США в России Александра Вершбоу, которые после ухода в остатвку работали в качестве консультантов с украинским руководством. Другое дело, что для нынешнего украинского руководства Волкер не представляет и не будет представлять особо большой ценности», – заключил Андрей Кортунов.


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