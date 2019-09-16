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16 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию

В правительстве предлагают способы самим накапливать на свою пенсиюФото: Красильников Станислав/ТАСС
Правительство вновь обсуждает внесение изменений в систему начисления пенсий. Появился и новый термин – «гарантированный пенсионный продукт». Предлагаемая реформа, скорее всего, оставит за государством лишь функцию надзора, а размер же будущей пенсии будет полностью зависеть от усилий каждого гражданина по ее накоплению. Что именно предлагается и будет ли это работать? Подробности...
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Как Хрущев покорил Америку

Эйзенхауэра разозлил подарок Хрущева, но к советскому лидеру он все же отнесся с симпатиейФото: Егоров Василий/ТАСС
Ровно 60 лет назад начался визит советского лидера в США − первый в истории отношений между двумя странами. Неожиданно для многих, двухнедельная поездка Никиты Хрущева не обернулась для него позором, как предполагалось изначально. Наоборот, она принесла победу советской дипломатии и спутала Вашингтону все карты. Но что помогло Хрущеву покорить Америку?  Подробности...
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Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
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Почему американские дипломаты позволяют себе хамить

Сербии предлагается забыть про совершенные Западом против нее военные преступленияФото: Goran Tomasevic/Reuters
Посол США в Сербии призвал Белград «шире смотреть» на бомбардировки Югославии авиацией НАТО в 1999 году. Российский МИД призвал американцев извиниться, но, скорее всего, в Госдепе даже не поймут, что имеется в виду. Чем вызваны подобные заявления американских дипломатов – душевной черствостью или искренней уверенностью в том, что бомбы НАТО способны нести только добро? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
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Убийцами рабочих мест являются не роботы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерал-глобалистская элита целенаправленно подавляет и уничтожает субъект роста – человека, ориентированного на труд, приумножение благосостояния и освоение новых пространств. Такой человек больше не нужен. Подробности...
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Курск выбрал современную власть

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          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

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          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

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              США предрекли Крыму участь Прибалтики

              Президентов прибалтийских государств в прошлом году принимали в Белом доме   16 сентября 2019, 19:30
              Фото: Carlos Barria/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Крым рано или поздно вернется в состав Украины, так же как это произошло с восстановлением независимости прибалтийских стран, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Такие слова лучше всего характеризуют непонимание американцами и политики России, и нашей истории. А это лишает их способности к стратегическому прогнозированию.

              «Санкции по Крыму будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма» - заявил в интервью украинскому телеканалу «1+1» специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер. США никогда не признают Крым российским и будут вместе с Евросоюзом много работать, чтобы санкции оставались в силе «до полной деоккупации полуострова», сказал Волкер. Непризнание Крыма частью России в итоге приведет к его возвращению Украины, отметил американский дипломат, утвердительно ответив на вопрос, верит ли он в то, что Крым вернется в незалежную:

              «Да, да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма. Относительно этого было заявление Майка Помпео прошлого года. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины».

              Когда Волкера попросили уточнить, скоро ли это произойдет, он сказал, что не представляет, как много времени это потребует: «Главное, что мы приняли правильную позицию и придерживаемся ее».

              Понятно, что Волкер выражает мнение большей части американского истеблишмента, при том, что тот же президент Трамп часто говорит совсем о другом. Крым для Трампа не является серьезным камнем преткновения, например, он уже не раз предлагал вернуть Россию в «Большую восьмерку», в то время как сторонники сохранения санкций настаивают на том, что это невозможно до тех пор, пока «Россия оккупирует Крым». Тот же Волкер уже после последних заявлений Трампа предложил России вернуть Крым Украине в обмен на возвращение страны в «Большую семерку».

              При этом Трамп президент США, а Волкер простой чиновник Госдепа. Но его позиция и его аргументы интересны с точки зрения понимания взглядов американской элиты, ее представления о России и той политики, которую США должны придерживаться в отношении нашей страны.

              Поэтому сравнение Крыма с Прибалтикой не случайно, а совершенно типично для среднего американского дипломата.

              США действительно не признавали вхождение Прибалтики в состав СССР в 1940 году, в Америке даже обитали «правительства» в изгнании Литвы, Латвии и Эстонии, были и их «посольства». Понятно, что никаких санкций против СССР за Прибалтику США не вводили. Да и подписав в 1975 году Хельсинский акт Совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе Америка фактически признала тогдашние границы СССР. Прибалтика вышла из СССР вследствие развала Советского Союза, а не благодаря поддержке американцами идеи независимости трех республик. Но Волкер говорит о том, что «СССР вернул им независимость после 40 лет оккупации» - понятно, что так удобнее. Но в реальности не было ни оккупации, ни возвращения независимости.

              Сначала, в 1940-м году, СССР вернул себе то, что минимум два века было частью России – еще при Петре Первом Прибалтику купили у шведов, не говоря уже о том, что часть прибалтийских земель была в составе нашего государства задолго до этого. Независимость прибалтийские республики получили в 1920-м году после распада Российской империи и гражданской войны в России. Две из них никогда раньше в истории не были независимыми государствами, и только Литва имела славный, но давно уже ушедший в прошлое опыт самостоятельного существования.

              В 1940 году присоединение к СССР произошло, конечно, не совсем добровольно, но при этом оно опиралось на значительную часть местных жителей, настроенных просоветски и прокоммунистически. Да и выбор у Прибалтики тогда был небольшой – оказаться под немцами или вернутся в состав России.

              В 1991 году СССР не возвращал прибалтам независимость, хотя настроения на отделение были сильны во всех трех республиках, но они стали следствием того кризиса, в который вступил СССР в процессе горбачевских реформ и шараханий. А самопровозглашенная независимость не признавалась ни Москвой, ни США, которые не хотели ссорится с СССР из-за трех маленьких республик. Если бы СССР не распался, то никакой независимой Прибалтики не было бы.

              Так что параллели с Крымом неуместны даже по этой причине. Крым может вернутся к незалежной только в случае распада России. Причем не просто распада, но и сохранении при этом независимой Украины. Но подобный сценарий не просчитывают уже даже откровенно русофобские аналитики ЦРУ. То есть, конечно, все в жизни возможно – но в обозримой исторической перспективе шансы на распад США представляются куда более высокими.

              И самое главное – Крым, как и Украина, являются частью русского мира, русской цивилизации, русских исторических земель. Попытка отрыва Украины от России, как и создания из нее антироссийского плацдарма попутно с ее интеграцией в НАТО и Евросоюз неизбежно потерпит крах.

              В какой-то момент президент США – Трамп или уже его преемник – просто закроет тему Крыма ради восстановления отношений с Россией. Будет ли это сделано через официальное признание Крыма российским или нет, непринципиально – главное, что тема возвращения Крыма Украине уйдет даже из риторики американских дипломатов. Оставшись в резолюциях конгресса и в текстах выступлений американских представителей перед киевской аудиторией. Впрочем, и там желающих верить в сказки будет все меньше и меньше.


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