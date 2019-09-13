Зеленский собрался отбирать Крым у России «не только словами»

Украинские власти намерены «не только словами» бороться за переход Крыма под свой контроль, заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«У меня пока не было встречи ни в «нормандском формате», ни с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский сообщил, что у Киева «есть несколько форматов, несколько идей» по Крыму, но отметил, что раскрывать их пока «слишком рано».

«Это будет, как с обменом. И пока я не хочу, чтобы кто-нибудь использовал наши идеи», – добавил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что осторожно относится к теме введения миротворцев в Донбасс. «Я не хочу, чтобы у нас в Донбассе был абхазский сценарий или было Приднестровье», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский добавил, что этот вопрос не поднимается в минском формате.

При этом он заявил, что «был бы доволен, если бы миротворцы были на границе Украины и России».

Ранее Зеленский, выступая перед депутатами нового созыва Верховной рады, заявлял, что дает парламенту один год для завершения конфликта в Донбассе и «возвращения Крыма».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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