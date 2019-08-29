Зеленский дал новой Раде год

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами нового созыва Верховной рады заявил, что дает парламенту один год для доказательства эффективности.

«Знаю, что распускать Раду не страшно», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Президент Украины заявил, что перед Радой стоят задачи укрепления обороны страны, завершения конфликта в Донбассе и «возвращения Крыма».

Он также заявил, что критически оценивает свои первые 100 дней на посту президента Украины, назвав их «тихой прогулкой».

Напомним, в четверг начала работать Верховная рада нового созыва, сформированная после внеочередных парламентских выборов. Большинство в Раде составили депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа», спикером стал соратник Зеленского Дмитрий Разумков.

На пост премьера Зеленский предложил кандидатуру Алексея Гончарука, также были озвучены кандидатуры на посты главы МИД и министерства обороны.