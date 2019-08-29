Спикером Рады стал глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков

Спикером Рады избран руководитель президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Его кандидатуру поддержали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Напомним, в Верховной раде нового созыва, начавшей работу в четверг, созданы пять фракций. Правящая коалиция сформирована из 254 депутатов партии «Слуга народа».

До этого правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой, Президент страны Владимир Зеленский предложил кандидатуру премьера Алексея Гончарука, и кандидатуры на посты главы МИД и министерства обороны.