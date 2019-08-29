В Раде создана коалиция из 254 депутатов партии «Слуга народа»

В Верховной раде Украины нового созыва, которая начала работу в четверг, созданы пять фракций. Правящая коалиция сформирована из 254 депутатов пропрезидентской партии «Слуга народов».

При формировании депутатской фракции в ее состав могут войти в том числе депутаты-самовыдвиженцы. Между тем, правящая фракция создана только из 254 депутатов «Слуги народа». Руководителем фракции избран Давид Арахамия, передает РИА «Новости».

В коалицию по закону должны войти как минимум 226 депутатов. Закон прописывает, что фракция, в составе которой оказалось большинство депутатов от конституционного состава парламента, имеет права, аналогичные коалиции.

Фракция «Оппозиционная платформа – за жизнь» насчитывает 44 депутата, руководителями стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Во фракции «Батькивщина» – 28 депутатов. Лидер фракции – Юлия Тимошенко.

Во фракцию «Европейская солидарность» вошли 27 парламентариев, лидерами стали Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

Кроме того, создана фракция «Голос» с руководителем Сергеем Рахманиным. В ней 17 депутатов. В депутатской группе «За будущее» 23 депутата.

Депутаты, не вошедшие в состав фракций, будут внефракционными.

Ранее правительство Украины сложил полномочия перед новоизбранной Радой. Президент страны Владимир Зеленский предложил кандидатуру премьера – Алексея Гончарука.