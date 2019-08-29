Кабмин Украины сложил полномочия

Украинское правительство во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новой Верховной радой, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

По закону действующий состав кабмина обязан сложить полномочия перед новоизбранной Радой. Гройсман ранее поддержал назначение членов нового правительства во время первого заседания Верховной рады нового созыва. Он считает, что чем быстрее назначат кабмин, тем лучше, передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру на должность премьер-министра. Им стал Алексей Гончарук, который, как ожидается, будет утвержден в должности в течение четверга, сразу же после отставки предыдущего кабинета.

Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер, кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выбрав Гончарука в качестве кандидата на пост премьер-министра Украины, Зеленский обозначил новый экономический курс.