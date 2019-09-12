Американская делегация исключила возможность возвращения Крыма Украине

Крым – это часть России, и он останется ей независимо от признания правительств других стран, заявил член американской делегации, представитель общественного Центра гражданских инициатив (США) Джеффри Робинсон.

«Мы не являемся эмиссарами правительства США, потому можем говорить только свое личное мнение. По всему видно, что Крым – это часть России, и так будет дальше, независимо от того, признают это правительства других стран или нет», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что за время визита в Крым делегация неоднократно получала возможность пообщаться с местными жителями, чтобы лично убедиться в их выборе.

«Мы увидели, что большинство крымчан, с которыми мы общались, относятся к происходящим процессам в Крыму очень положительно и отмечают прогресс в развитии региона», – сказал Робинсон.

Профессор Йельского университета США Кришен Мета в свою очередь выразил уверенность, что статус Крыма, как части России, будет признан сразу после того, как наладятся отношения между Москвой и Киевом.

«Большинство людей, по моему личному мнению, смогут воспринять реальность и понять, что Крым – составная часть России после того, как уйдет напряженность между Россией и Украиной и наладятся межгосударственные отношения. Уверен, что тогда вопрос статуса Крыма будет снят», – подчеркнул Мета.

Робинсон также признался, что поездка в Крым оставила у него незабываемые впечатления, а также назвал этот регион самым красивым местом в мире.

«Мы восхищены полуостровом. Визит оставил незабываемые впечатления. Каждый из членов делегации может с уверенностью сказать, что Крым – это самое красивое место в мире. Регион богат своим историческим наследием», – сказал Робинсон.

После возвращения домой, сказал он, делегация намерена донести до американцев всю правду об увиденном на полуострове, рассказать о «подлинной обстановке в Крыму».

«И пригласим всех последовать нашему примеру и также посетить Крым», – сказал Робинсон.

В понедельник делегация общественников из Центра гражданских инициатив из США прибыла в Крым, чтобы увидеть изменения полуострова за пять лет.