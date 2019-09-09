В Крым приехала американская делегация

Делегация общественников из Центра гражданских инициатив из США прибыла в Крым, чтобы увидеть изменения полуострова за пять лет, сообщил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

«Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации – четыре человека. Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что во вторник делегация с журналистами в ее составе отправится в Севастополь, где встретится с общественными организациями города, а также с национально-культурными объединениями.

«В рамках визита также запланировано посещения ряда объектов на южном берегу Крыма», – сказал Горбачев.

В мае представитель американской делегации, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер заявил, что американцы «влюбились» в Крым.