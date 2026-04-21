«Единая Россия» обеспечила доступность лекарств через мобильные аптеки

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициатива партии была поддержана в Госдуме во втором и третьем чтениях. Закон разработан по поручению председателя ЕР Дмитрия Медведева и предусматривает запуск с 1 сентября 2026 года трехлетнего эксперимента по использованию передвижных аптечных пунктов для реализации лекарств в сельской местности, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев сообщил, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до пятидесяти деревень по заранее согласованному графику. «У наших сограждан будет возможность планировать приобретение лекарственных препаратов, заказывать лекарства более широкого ассортимента, в том числе и рецептурного отпуска», – отметил он.

Закон устанавливает особые требования к мобильным пунктам, в частности наличие изолированной от водителя кабины для поддержания температурного режима и влажности. Это необходимо для сохранения качества и безопасности лекарств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркнул, что принятие закона – результат работы по выполнению народной программы партии и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он отметил, что проблема доступности лекарств в селах копилась годами.

Участие регионов в эксперименте будет добровольным: заявку подает высшее должностное лицо субъекта, а правительство России включает регион в эксперимент своим распоряжением. Конкретных участников определяют органы исполнительной власти на местах. Профессиональное фармацевтическое сообщество поддержало инициативу.