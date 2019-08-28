В Крыму оценили условие США по возвращению России в G8

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара оценил заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который в качестве условия возвращения России в G8 назвал «уход» из Крыма.

«Безусловно, никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос возвращения Крыма Россией куда-либо и участие нашей страны в любого рода международных организациях, будь то G8 или что-то иное. Крым раз и навсегда стал частью России», – цитирует RT депутата.

По его словам, даже без участия в формате «Большой восьмерки» роль России на международной арене растет с каждым годом.

Ранее Волкер заявил, что возобновление участия России в формате G8 стало бы возможным при условии ее «ухода» из Крыма.

Напомним, Трамп неоднократно высказывался за возрождение «Большой восьмерки» с участием России. Он также заявлял о «безусловном» желании пригласить президента России Владимира Путина на саммит G8 в США.

В Кремле подчеркивали, что возвращение к формату G8 для России не самоцель, многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом в МИД России раскритиковали ценности «Большой семерки».

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