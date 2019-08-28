Трамп разъяснил лидерам G7 важность возрождения «большой восьмерки»

Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в важности возрождения формата «большой восьмерки», сообщил телеканал CNN.

По словам источников телеканала, на встрече Группы семи в Биаррице Трамп подчеркивал, что возрождение формата «большой восьмерки» позволило бы обсудить все спорные вопросы непосредственно с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Так, по имеющимся у телеканала сведениям, во время обсуждения темы Ирана и пожаров в амазонских лесах американский лидер задал вопрос, почему Россия, учитывая ее территорию и роль в международных делах, не должна участвовать в этих дискуссиях.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил согласие с Трампом, а президент Франции Эммануэль Макрон «отмечал, что важно поддерживать связи с [президентом] Путиным», говорится в материале.

Телеканал отмечает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ менее активно выражал мнение по этому вопросу, но, по словам дипломатических источников, согласен с главой Белого дома.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель выступали против предложения Трампа. Не согласился с американским лидером и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говорится в материале.

По оценке телеканала, тема возрождения формата «большой восьмерки» была одной из самых спорных на саммите. Источники полагают, что ни одна из сторон после споров не изменила свое мнение.

Ранее Трамп высказался за возрождение «Большой восьмерки» с участием России. Он также заявил о «безусловном» желании пригласить президента Путина на саммит G8 в США. В Кремле подчеркнули, что возвращение «большой восьмерки» для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Кроме того, в МИД России раскритиковали ценности «Большой семерки».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД