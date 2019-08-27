Захарова раскритиковала ценности «Большой семерки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены «Большой семерки» считают себя «клубом либеральных демократий», хотя не придерживаются этих ценностей.

Захарова сочла забавным, что члены G7 называются себя «клубом либеральными демократий».

«Если речь идет о либерализме, как о политической системе, некоей матрице ценностей, то важнейший его постулат – свобода мировоззрения. Не успешность, не результативность, не эффективность политического процесса, а именно свобода мысли и возможность ее реализации. Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утвержденным кем-то ценностям? Это нонсенс!» – написала Захарова в Facebook.

Она подчеркнула, что «нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию».

В то же время, по ее словам, «если речь идет об либеральных началах экономики семерки, то когда-то они таковыми безусловно были. Когда-то давно». Сегодня же, считает Захарова, экономические модели этих стран обеспечиваются не рыночными механизмами, в основе которых лежат законы свободной конкуренции, а жесточайшим государственным протекционизмом, который реализуется «через ручное управление при помощи санкций, финансовых манипуляций, воздействий на цену энергоносителей путем агрессивной внешней политики».

«Либеральная экономика не может опираться на стратегию ведения торговой войны, для обеспечения победы в которой хороши все средства, вплоть до разрушения имеющейся правовой системы отношений. Тогда это не либерализм, а крокодилизм», – добавила представитель МИД России.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники G7 не смогли прийти к единому мнению по вопросу приглашения России в «Большую восьмерку». В Кремле, между тем, заявляли о наличии более эффективных форматов в сравнении с G8.

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