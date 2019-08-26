Макрон сообщил о разладе в G7 по поводу возвращения России

Участники G7 не смогли прийти к единому мнению по вопросу приглашения России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не собирается навязывать свое участие членам G7.

До этого в СМИ сообщалось, что предложение восстановить G8 поссорило президента США Дональда Трампа с другими лидерами G7.