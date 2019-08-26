Песков: Россия не собирается навязываться G7

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение американского лидера Дональда Трампа о возвращении России в G7, заявил, что для Москвы это не является самоцелью.

«Хочу вам напомнить заявление президента, которое он сделал в форте Брегансон на пресс-конференции. Для России участие в «семерке» или возвращение в «семерку» не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается», – заявил Песков, говоря о возможности участия России в G7.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным присоединиться к встрече «большой семерки», если приглашение будет получено не от всех, а лишь от нескольких стран-участниц или конкретно от Трампа как хозяина следующей встречи, он подчеркнул: «Конечно, возвращаться в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом».

В то же время в Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его призыв вернуть Россию в G7, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что предложение восстановить G8 поссорило главу американского государства Дональда Трампа с другими лидерами G7. В Москве, вместе с тем, подчеркнули, что присоединение к G7 не является самоцелью.

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