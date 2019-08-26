Трамп заявил о «безусловном» желании пригласить Путина на саммит G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении формата G8 с участием России.

Кроме того, Трамп добавил, что возвращение России в состав G8 будет полезно для мировой безопасности и экономики, сообщает ТАСС.

Трамп также заявил, что обязательно бы пригласил президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки» в 2020 году, который пройдет в США.

На вопрос о том, готов ли американский лидер пригласить своего российского коллегу на следующий саммит, который пройдет в США, несмотря на несогласие ряда членов «семерки» с возрождением формата G8, Трамп ответил, что пригласил бы его «безусловно».

«Я считаю, что обстоятельства сложились очень тяжело по отношению к нему (Путину). Он – человек гордый. Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости того, сможет ли он приехать по психологическим причинам», – сказал Трамп.

Ранее Трамп высказался за возрождение «Большой восьмерки» с участием России. По мнению американского лидера это позволит упростить ведение диалога с Москвой.