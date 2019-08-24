Волкер высказался об обмене Россией и Украиной удерживаемыми лицами

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил надежду на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах», – приводит слова Волкера сайт «Громадське».

Волкер отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков».

На ваш взгляд Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков? Да, в качестве жеста доброй воли

Да, использовав для обмена

Нет, оставить для суда и наказания



В пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом появятся в ближайшие дни.