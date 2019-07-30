Госбюро расследований Украины подтвердило 11 уголовных дел против Порошенко

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко открыто 11 уголовных производств, заявил глава украинского Госбюро расследований Роман Труба.

Труба заявил в Telegram, что Порошенко выбрал «странную тактику информационной защиты» – пока адвокат бывшего президента Украины «просит перенести допрос на несколько недель», сам экс-глава государства «говорит, что не получал повестки на допрос».

Кроме того, Порошенко заявляет, что «директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия», но «вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной» приходит к Трубе и требует допросить «здесь и сейчас».

Труба отметил, что Порошенко заверяет, будто «производств в ГБР не существует», но жалуется на «странные и глупые вопросы следователей».

«Что значит это упорное отрицание действительности?» – заявил глава ГБР.

«Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает», – добавил он.

Напомним, против экс-президента Украины возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

При этом сам Порошенко заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.

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