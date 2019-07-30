Порошенко заявил об отсутствии против него уголовных дел на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него не возбуждено ни одно уголовное дело.

Порошенко заявил в интервью изданию «Украинская правда», что против него «не открыто ни одного уголовного дела» и «не существует ни одного факта о том», что им был нарушен закон.

«Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда», – заявил бывший президент Украины.

Напомним, в минувшую пятницу Киевский суд обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко.

Всего на Украине против экс-президента возбуждено 11 уголовных дел, включая дело о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

В понедельник стало известно, что Порошенко избавился от охраны и покинул Украину.

Комментируя свой выезд из страны, политик заявил, что не намерен покидать Украину и прятаться.