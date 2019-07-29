Порошенко избавился от охраны и покинул Украину

Экс-президент Украины вместе семьей уехал в Турцию, отказавшись от государственной охраны.

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», - сообщило интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник.

Издание уточняет, что бывший украинский президент написал заявление, где указал, что желает отказаться от государственной охраны. Бывшим главам государства личные телохранители предоставляются на пожизненный срок. Однако не сообщается, на какой конкретно срок Порошенко отказался от охраны.

Как уточнило издание, ранее Порошенко поделился с «Украинской правдой» своими планами уехать на отдых в другую страну.

25 июля Порошенко допросили в Государственном бюро расследований, в отношении бывшего президента заведено 11 уголовных дел.

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