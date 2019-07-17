На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко

Госбюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и его команды, сообщил директор бюро Роман Труба.

Порошенко проходит как свидетель по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», передает «Украинская правда».

Однако, по словам директора бюро, экс-президент не явился на допрос. В связи с этим ему отправят повторную повестку.

По словам адвоката экс-президента Украины Игоря Голованя, Порошенко не получал повесток на допрос в ГБУ и не намерен идти к следователю до выборов в Раду, поскольку занят «в деятельности, связанной с выборами».

«Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019 года», – заявил адвокат.

Директор Госбюро подтвердил, что получил письмо адвокатов, передает «5 канал».

«Мы, конечно, пойдем на встречу и следующий его вызов (на допрос) состоится после 21 июля 2019 года», – сказал Труба.

Ранее сообщалось, что госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос.

Напомним, ранее против экс-президента Госбюро расследований Украины возбудило уже пятое уголовное дело. Оно касалось фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции в парламенте и «незаконного назначения» членов украинского правительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Порошенко, который за последние два месяца снял 34 млн долларов, могло понадобиться так много наличных.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД