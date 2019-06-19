Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

В отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко открыто пятое уголовное дело, сообщил юрист Андрей Портнов, который занимал должность замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

Он сообщил, что Государственное бюро расследований открыло против Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия «уголовное производство в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции» в парламенте и «незаконным назначением» членов украинского правительства, передает ТАСС.

Напомним, Портнов обвинил Порошенко, Гройсмана и Парубия в узурпации власти.