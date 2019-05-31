Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту захвата власти Петром Порошенко при назначении Высшего совета правосудия, об этом заявил экс-замглавы администрации бывшего главы государства Виктора Януковича Андрей Портнов.

«ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия», – сообщил Портнов в своем телеграм-канале.

В прикрепленных к посту документах отмечается, что в бюро поступило заявление Портнова о «о возможном совершении Порошенко, который занимал пост президента Украины и другими лицами, захвата государственной власти, что проявилось в неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия, в период март-май 2019 года».

«Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещён в следственный изолятор», – заключил Портнов.

После смены власти на Украине против Порошенко возбудили уголовные дела по факту назначения должностных лиц в «Центрэнерго», в связи с возможной госизменой и возможной легализацией преступных доходов на сумму 300 млн долларов при продаже завода. Кроме того, сообщалось, что против Порошенко завели дело об «узурпации» судебной власти.