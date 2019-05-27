Против Порошенко завели дело об «узурпации» судебной власти

Вернувшийся на Украину юрист Андрей Портнов заявил, что против бывшего президента страны Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело, которое касается «узурпации» судебной власти.

«Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти», – передает слова Портнова РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас в отношении Порошенко идут следственные действия по уголовным производствам о госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.

По его словам, есть еще десятки заявлений против Порошенко, но пока работу сосредоточат «на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырёх уголовных производств».

Напомним, на прошлой неделе против Порошенко и нескольких других высокопоставленных чиновников возбудили уголовное дело по факту назначения должностных лиц в «Центрэнерго». Позже стало известно о возбуждении дела о возможной госизмене со стороны Порошенко.

Третье дело касается возможной легализации преступных доходов на сумму 300 млн долларов при продаже завода.