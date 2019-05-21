Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене

Расследование дела о возможной госизмене со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко началось в Киеве, сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

Должностные лица, «которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины», подозреваются в превышении служебных полномочий и в действиях, направленных на захват власти или свержение конституционного строя в стране, написала Варченко в Facebook.

Она уточнила, что речь идет о событиях 25 ноября прошлого года, когда в Керченском проливе произошел инцидент с участием кораблей ВМС Украины и российских пограничников.

Заявление о преступлениях экс-президента страны Петра Порошенко в Государственное бюро расследований Украины направил бывший советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, который 19 мая после пятилетнего отсутствия вернулся на Украину.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. В апреле Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков. Москва призвала Киев вместо судебного разбирательства приступить к консультациям по ситуации вокруг инцидента.