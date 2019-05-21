Порошенко обвинили в госизмене

Бывший советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований Украины заявления о преступлениях экс-президента страны Петра Порошенко.

«Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий», – написал Портнов в своем Telegram-канале.

В заявлении, в частности, указывается на преступные действия Порошенко, когда был отдан приказ на переход украинских военных на судах через Керченский пролив.

«По замыслу Порошенко и возглавляемой им организованной группы лиц, спровоцированный инцидент должен был привести к резонансным последствиям и возможности утверждать об открытой агрессии РФ против Украины в Азовском море и, как следствие, о наличии повода для введения военного положения. В конечном результате введение военного положения должно обеспечить отмену и перенос на неопределенное время выборов президента Украины, поскольку, согласно законодательству, они не могут быть проведены в условиях военного положения», – отмечается в заявлении Портного, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье Портнов после пятилетнего отсутствия вернулся на Украину и заявил о планах подать в суд заявления о преступлениях президента Украины Петра Порошенко и его окружения, в частности, бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова и ряда других чиновников.

Портнов был советником президента Виктора Януковича в 2011–2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.